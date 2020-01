“Nuje ce ne jamme in America”, domani in scena la commedia di Raffaele Caianiello (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGrazzanise (Ce) – « Il Direttivo del Centro Polivalente Anziani e Pensionati (CPAP) propone ai suoi iscritti e all’intera popolazione un divertente spettacolo teatrale a libero ingresso e in lieta apertura dell’attività associativa di questo nuovo anno 2020. Infatti, sabato 4 gennaio, con inizio alle ore 18,30, nella sala consiliare di Piazzetta Montevergine (concessa dal commissario straordinario Aldo Aldi), andrà in scena “Nuje ce ne jamme in America”, commedia comica brillante, in due atti, scritta dal grazzanisano Raffaele Caianiello, un autore/regista le cui esilaranti opere sono rappresentatecon successo in numerose città dal nord al sud dello Stivale. L’allestimento, per la regìa di Sandra Salierno, è a cura della compagnia amatoriale beneventana Matt…Attori. Alquanto bizzarri i personaggi e decisamente bravi gli interpreti:Vincenzo (Lodovigo ... Leggi la notizia su anteprima24

