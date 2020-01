Mara Venier torna a Canale 5, l’indiscrezione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il grande successo di pubblico riscosso da Mara Venier nell’ultimo anno in Rai è stato confermato anche per questa nuova edizione di Domenica In. Gli ascolti ancora una volta dichiarano la zia d’Italia una delle più importanti regine della tv. Eppure se nel week end catalizza milioni di spettatori, in prima serata non raccoglie altrettanti consensi. La sua Porta dei Sogni si appresta a chiudere i battenti. Intanto si comincia a vociferare di una sua possibile incursione tra le reti del Biscione, con un inaspettato ritorno su Canale 5. L’ultima puntata di La Porta Dei Sogni È partito in sordina il debutto in prima serata di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, amatissima dal pubblico di Rai 1, ha totalizzato un discreto 14% di stare con la prima puntata di La Porta Dei Sogni, un programma con cui la zia d’Italia si prefigge di realizzare i sogni di chi si rivolge alla ... Leggi la notizia su thesocialpost

