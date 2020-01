L’uccisione di Soleimani è un calcolo elettorale di Trump: ora si rischia davvero una guerra Usa-Iran (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una pericolosissima escalation nelle relazioni già tesissime tra Stati Uniti e Iran, un passo deciso verso il baratro di un conflitto dalle prospettive forse non bene calcolate: è la considerazione che con formula quasi identica, ‘major escalation’, accompagna i titoli sull’attacco americano che, poche ore or sono, ha ucciso il generale Qassim Soleimani e altri comandanti militari iracheni e iraniani appena fuori l’aeroporto di Baghdad. C’è su New York Times, Al Jazeera, Le Monde. L’azione ordinata dal presidente Donald Trump, probabilmente cogliendo un’opportunità segnalata dall’intelligence e dai militari, getta tutto il 2020 in una prospettiva sinistra di guerra e di sangue: rischia d’innescare un conflitto nella regione e di avere come corollario sussulti di terrorismo un po’ ovunque nel mondo. E c’è il dubbio che il magnate presidente anteponga i suoi calcoli elettorali a ogni ... Leggi la notizia su tpi

