LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: lotta serrata per la classifica generale (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno – La classifica femminile del Tour de Ski – La classifica maschile del Tour de Ski Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle mass start in tecnica classica valide per la quinta tappa del Tour de Ski della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val di Fiemme, in Italia: oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 13.15 scatterà la 10 km femminile, mentre per la 15 km maschile bisognerà attendere le ore 15.15. La classifica maschile vede in testa al Tour il russo Alexander Bolshunov, davanti al connazionale Sergey Ustiugov, secondo a 16″, infine completa il podio provvisorio il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, terzo a 26″. Tra gli azzurri Giandomenico Salvadori è 34° a 4’18”. Tra le donne la norvegese Therese Johaug è la leader del Tour, con 22″ di margine sulla ... Leggi la notizia su oasport

