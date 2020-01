L'effetto distorsivo dello sbloccacantieri (Di venerdì 3 gennaio 2020) La politica guarda al 26 gennaio. L’esito delle elezioni in Emilia-Romagna, oltre che in Calabria, potrebbe decidere le sorti del Governo, ammesso che le verifiche di maggioranza già calendarizzate dalla prossima settimana, non anticipino l’esito finale dell’avventura giallo-rossa.Intanto il Paese reale – almeno quello fatto di investimenti e spesa pubblica, appalti e opere da realizzare – sa già che per i prossimi sei mesi resterà fermo. Comunque. Solo il prossimo giugno il Consiglio di Stato deciderà una questione all’apparenza cavillosa, ma che di fatto impedisce di assegnare i lavori per gare pubbliche fino a 5 milioni di valore (cioè al di sotto della soglia di “rilievo comunitario”).Sembra incredibile, ma è tutto incredibilmente vero. Ogni gara al minor prezzo con almeno 15 concorrenti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

