Incendio zoo di Krefeld: trovate le responsabili (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vicenda dell’Incendio dello zoo di Krefeld, in Germania, che la notte di capodanno ha ucciso tutti gli animali presenti all’interno della struttura, ha fatto il giro del mondo e le immagini hanno commosso migliaia di persone. Dopo la tragedia sono sopravvissuti soltanto due scimpanzè, Bally e Limbo, che adesso si trovano sotto le cure dei veterinari. Inizialmente le forze dell’ordine avevano dato la colpa ai fuochi d’artificio, ma poi alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto delle lanterne cinesi sorvolare lo zoo. Tra tutte le immagini diffuse su internet, ci sono fiori, lumini, foto delle scimmie, lettere di bambini e cartelli con su scritto warum, che significa “perché”? Lo zoo di Krefeld è nato nel 1975 e da quel momento si è specializzato nella cura ... Leggi la notizia su bigodino

enpaonlus : Scimmie morte nell’incendio di uno zoo in Germania, una donna e le figlie si autodenunciano alla poli… - ilpost : Decine di animali sono morti in uno zoo in Germania, in un incendio causato da lanterne volanti - NardoneDeborah : RT @FonteUfficiale: Strage di animali: lanterne cinesi lanciate per Capodanno hanno scatenato un incendio allo zoo -