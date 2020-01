Francia: legione d’onore a numero 1 Blackrock France, è bufera (Di venerdì 3 gennaio 2020) Parigi, 3 gen. (Adnkronos) – E’ bufera in Francia dopo che il primo gennaio scorso è stato conferito il grado di ufficiale della legione d’Onore a Jean-François Cirelli, il numero uno di BalckRock France. E questo mentre il Governo di Edouard Philippe sembra aprire a qualche modifiche sul progetto di riforma delle pensioni, fortemente contestato dai sindacati che oggi sono ancora in sciopero per il trentesimo giorno consecutivo.Il caso Blackrock era scoppiato già a dicembre dopo che ‘Mediapart’ aveva denunciato presunti rapporti molto stretti tra il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron e Larry Fink, il cofondatore e presidente del colosso finanziario. Secondo il quotidiano online transalpino la società di gestione del risparmio il cui patrimonio si aggira intorno ai 7 miliardi di dollari avrebbe dato molti consigli sul progetto di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

