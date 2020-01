Cristina Plevani: “Quando non conti un ca**o e non ti considerano per il Grande Fratello Vip” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La quarta edizione del Gf Vip comprenderà anche quattro ex concorrenti della versione nip, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. La vincitrice del primo GF Cristina Plevani ha lasciato su Instagram un commento ironico, dal momento che non sarebbe stata neppure contattata: "Forse sto loro sul..."continua a leggere Leggi la notizia su gossip.fanpage

