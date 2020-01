Cortina d'Ampezzo, scialpinismo tra le trincee (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le montagne parlano. Lo fanno con un linguaggio loro, austero e materno, ma raccontano storie perché ne sono impregnate nelle viscere. Poi c’è chi le sa ascoltare e trasformare le loro parole nel nostro linguaggio per tramandare ricordi di un passato che non è mai troppo lontano. Franz Pozzi Brunner è un interprete delle rocce, una guida storica che ha imparato nella sua vita a mettersi in ascolto prima di parlare e questa lezione l’ha presa dalle sue Dolomiti. Nato a Merano, dove si fanno le mele (precisa lui), fa parte di una discendenza di guide alpine di cui è stato figlio, nipote e pronipote. Lui a sua volta fu aiuto guida alpina, impegnato nel soccorso, e operaio specializzato. Franz indossa lunghi baffi e una divisa da ufficiale austroungarico dei kaiserschützen, una fedele copia fatta da una sarta di Brunico, uguale a quella che ... Leggi la notizia su gqitalia

