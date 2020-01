Autostrade e il governo potrebbero tornare al tavolo delle trattative (Di venerdì 3 gennaio 2020) Concessioni autostradali, il governo e Aspi potrebbero tornare ala tavolo delle trattative. Lo scontro frontale potrebbe non convenire a nessuno. Autostrade e il governo potrebbero tornare al tavolo delle trattative. L’inizio del 2020, per quanto riguarda la politica interna italiana, è caratterizzato dall’accesa polemica sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. Si tratta del grande sogno di Luigi Di Maio, che dal giorno della tragedia del Ponte Morandi ha iniziato una campagna mediatica e politica contro la famiglia Benetton. Ma la strada non è tutta in discesa, come ipotizzato in un primo momento dal leader politico del Movimento 5 Stelle, anzi… Concessioni autostradali, fase di stallo La revoca delle concessioni ad Autostrade costerebbe allo Stato una cifra che si aggira intorno ai setto/otto miliardi di euro. Decisamente meno dei 23 chiesti da ... Leggi la notizia su newsmondo

petergomezblog : Autostrade, in Spagna da oggi sono diventati gratuiti 600 km. M5s: “Il governo Sanchez non ha rinnovato la concessi… - fattoquotidiano : AUTOSTRADE Il nodo “concessioni” è il prossimo fronte di governo: tavolo a Chigi dopo la Befana [di Ilaria Proietti… - Mov5Stelle : Giorni fa i Benetton avevano inviato una lettera al Governo minacciando una penale di 23mld in caso di revoca delle… -