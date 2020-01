WeGil, prorogata mostra ‘Gli Anni Del Male’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – Al WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, visto il successo di pubblico, a grande richiesta viene prorogata al 2 febbraio 2020 la chiusura della mostra Gli Anni del MALE 1978 – 1982. Quando la satira e’ diventata realta’ che ripercorre i cinque Anni di vita del piu’ importante fenomeno della satira italiana del dopoguerra. L’esposizione e’ promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Manafilm srl in collaborazione con LAZIOcrea, a cura di Angelo Pasquini, Mario Canale, Giovanna Caronia e Carlo Zaccagnini in collaborazione con Vincino Gallo. Ha ottenuto il patrocinio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed e’ stata realizzata in collaborazione con Rai Teche, Luce Cinecitta’ e Radio Radicale. Cosi’, in una nota, la Regione Lazio. Il ‘Male’ e’ stato la ... Leggi la notizia su romadailynews

