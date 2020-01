VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro | affare Lobotka | scambio De Sciglio-Hysaj

VIDEO – Auriemma - consiglia : “Il Napoli adesso deve fare carte false per Haaland! E vi dico guardiamoci alle spalle!” : Auriemma commenta la situazione del Napoli Il giornalista di TuttoSport, Raffaele Auriemma commenta su Youtube il momento attuale del Napoli, soffermandosi sia sulla crisi di risultati che sul calciomercato. Il VIDEO: Gattuso in conferenza: “Credo in questi ragazzi, basta allarmismi” Napoli, situazione attuale per i rinnovi di Mertens, Callejon ed Allan Mercato Napoli – L’alternativa a Torreira viene ancora dalla Premier League PER ...