Tuttohotel, alla Mostra d’Oltremare la prima edizione: in vetrina il meglio di arredo e hotellerie (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Fiera e Mostra espositiva Tuttohotel, alla sua prima edizione, si terrà dal 13 al 15 gennaio 2020, alla Mostra d’Oltremare di Napoli e già crea aspettative, per il suo taglio super trendy che ha dedicato all’evento, cosicché i fruitori, proprietari, gestori o direttori di hotel, b&b e strutture ricettive, possano in un solo evento trovare quanto di meglio il mercato propone per arredare, rifornire o servire una struttura. Tutto questo con l’aiuto di validi studi di progettazione e architettura esperti nel settore dell’ospitalità, invitati a presentare installazioni pensate ad hoc per le mostre B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality, all’interno della fiera, con installazioni in scala 1:1, dove provare il comfort di ambienti diversi, dalla camera d’albergo al terrazzo, al giardino alla zona living alla spa, alla sala bar. L’evento allestito nel padiglione 1 della Mostra ... Leggi la notizia su ildenaro

