Sicilia: tariffe sociali in Gazzetta, Cancelleri ‘abbiamo mantenuto l’impegno’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Palermo, 2 gen. (Adnkronos) – “Le tariffe sociali da e per la Sicilia, in Gazzetta Ufficiale. Abbiamo mantenuto l’impegno”. Così il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri commenta sul suo profilo Facebook le tariffe sociali per l’isola introdotte con la legge di bilancio pubblicata in Gazzetta il 30 dicembre. La manovra stanzia 25 milioni di euro per il 2020 e prevede un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. A usufruire delle agevolazioni saranno gli studenti fuori sede, i disabili, i lavoratori con sede al di fuori della Sicilia e i migranti per ragioni di salute. “Questo è solo il primo gradino verso una normalizzazione del costo dei biglietti aerei. Un tema che non intendiamo mollare – sottolinea Cancelleri – L’obiettivo è quello di renderle operative già prima ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

