Sanremo 2020 | anche Michelle Obama sul palco dell’Ariston?

Sanremo 2020 - Leo Gassmann al Festival : “Il mio cuore batte per la musica” : Leo Gassmann è un ragazzo di 21 anni che non ha mai nascosto la fortuna di esser figlio di due grandi artisti come Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Nonostante la sua giovane età, Leo ha comunque dimostrato quanta maturità possiede nel percorrere la giusta gavetta; la strada che lo porterà sempre più intensamente a vivere il mondo della musica. Devozione e studio sono gli “ingredienti” fondamentali che lo hanno portato prima di ...

Achille Lauro parteciperà al 70esimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus.

Sanremo 2020 : Amadeus commette un errore e scatena le polemiche : A circa un mese dall’inizio della 70ma edizione del Festival di Sanremo, il conduttore è finito al centro di un’aspra polemica. Amadeus – reduce dalla conduzione de L’Anno che Verrà a Potenza – è da qualche giorno oggetto di pesanti critiche per il fatto di aver comunicato in esclusiva al quotidiano Repubblica l’elenco dei cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston. La scelta del conduttore ...

Sanremo 2020 - Michelle Obama sul palco : l’indiscrezione fa il giro del web : E se sul palco dell’Ariston per il prossimo Sanremo 2020 salisse anche un’ospite della levatura di Obama? Ecco i dettagli del gossip che impazza sul web. Rula Jebreal, le polemiche bloccano l’accordo Sembrava cosa fatta la partecipazione della giornalista palestinese Rula Jebreal al Sanremo 2020. Anche lei, infatti, dovrebbe figurare tra le 10 donne scelte da Amadeus, due diverse per ogni serata del Festival. Secondo quanto era ...

Achille Lauro verso Sanremo 2020 con i primi indizi sul brano in gara : Achille Lauro verso Sanremo 2020 con un brano che sta già anticipando sui suoi canali social ufficiali. L'artista di 1969 sta infatti rilasciando i primi indizi su quello che sarà il ritorno al Teatro Ariston, mentre si attende il titolo della canzone in gara da rivelarsi nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio, quella dedicata alla Lotteria Italia. Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 Il suo nome era ...

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 : Terzo Festival di Sanremo per la rock band più longeva d'Italia, Le Vibrazioni. Anche il gruppo sopravvissuto ad uno scioglimento di ben cinque anni e composto da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda parteciperà come Big in gara al settantesimo Festival della Canzone Italiana, in partenza su Rai 1 il prossimo 4 febbraio.Il gruppo aveva già preso parte alla kermesse nel 2005, loro primo Sanremo storico, con ...

Sanremo 2020 : Rula Jebreal vorrebbe portare al Festival Michelle Obama : Rula Jebreal è ormai uno dei nomi che più circolano in questi giorni, in seguito alla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo. La giornalista palestinese, che già ad ottobre era stata contattata da Amadeus, aveva proposto al direttore artistico del Festival di portare come ospite d'onore della prima serata l'ex first lady americana: Michelle Obama. Le trattative sarebbero anche andate in porto, ma le feroci polemiche sul suo ruolo di ...

Sanremo 2020 : la moglie di Amadeus inviata de La vita in diretta? : Novità in vista per La vita in Diretta. Durante la settimana del Festival di Sanremo 2020, infatti, Giovanna Civitillo, ovvero la moglie di Amadeus, potrebbe ricoprire il ruolo di inviata raccontando nei minimi particolari tutto ciò che avviene prima e dopo il programma. Giovanna Civitillo inviata per La vita in Diretta A differenza della maggior parte dei programmi televisivi, La vita in Diretta si è fermato soltanto in occasione del ...

Festival di Sanremo 2020 - “Rula Jebreal vuole portare all’Ariston Michelle Obama” : A lanciare l’indiscrezione è Il Corriere della Sera: la giornalista Rula Jebreal contattata da Amadeus per presentare il prossimo Festival di Sanremo, vorrebbe portare sul palco del Teatro Ariston l’ex first lady della Casa Bianca, Michelle Obama, moglie di Barack. Non solo. Secondo gli accordi presi con l’organizzazione, riferisce sempre Il Corriere della Sera, il compenso di Rula Jebreal andrà in beneficenza per le attività di Nadia Murad, ...

Sanremo 2020 - Rula Jebreal vuole portare all'Ariston Michelle Obama : Secondo il Corriere della Sera, la giornalista israeliana Rula Jebreal, annunciata ufficiosamente da Dagospia come una delle dieci donne che accompagneranno Amadeus sul palco dell'Ariston del Festival di Sanremo 2020 (il conduttore ha confermato i contatti), avrebbe intenzione di farsi accompagnare nientemeno che da Michelle Obama, moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama.L'ex volto di La7 è in ottimi rapporti con ...

Alberto Urso a Sanremo 2020 : dalla vittoria ad Amici al palco dell'Ariston : Alberto Urso parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il cantante è tra i 22 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Sul solco dell'esperienza sanremese de Il Volo, l'operatic pop torna sul palco dell'Ariston grazie all'estensione vocale e al talento interpretativo del tenore messinese.Classe 1997, Alberto Urso ha esordito in televisione all'età di 13 anni, prendendo parte ...

Sanremo 2020 "Amadeus ci ha cag**o in testa"/ Ira Monina dopo lista Big a Repubblica : Amadeus dà la lista dei Big in gara al Festival di Sanremo a Repubblica e scoppia la bagarre: Monina 'ci ha caga** in testa, ora è guerra'