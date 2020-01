Pelonzi: scelta Monte Carnevale è incomprensibile (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – “incomprensibile scelta Giunta Raggi sito Monte Carnevale. Che a Roma servono gli impianti per il completamento del ciclo dei rifiuti e’ fuori di dubbio, bene ha fatto la Regione Lazio ad incalzare Roma Capitale, sono tre anni e mezzo che la giunta Raggi mette la testa sotto la sabbia e la citta’ e’ ridotta ad una discarica a cielo aperto”. Cosi’ in una nota il capogruppo Pd Capitolino Antongiulio Pelonzi. “Continuare a spendere 200 mil l’anno per portare fuori da Roma i rifiuti e’ irresponsabile soprattutto pensando che quei 200 mil potrebbero essere usati per dare risposte alle emergenze, quali ad esempio l’emergenza abitativa, le opere pubbliche nelle periferie, la manutenzione delle metro A e B per citarne solo alcune.” “È altrettanto evidente- continua- che l’azienda Ama debba essere ... Leggi la notizia su romadailynews

