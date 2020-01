Operai schiacciati da una gru: sono in gravi condizioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina un grave incidente sul lavoro si è verificato in via del Sabotino, tra i quartieri di Miano e Secondigliano, nella periferia settentrionale di Napoli. Due Operai sono rimasti schiacciati da una gru ma la dinamica dell’incidente non è ancora stata del tutto chiarita. I due stavano svolgendo alcuni lavori in strada, quando una gru si è improvvisamente ribaltata finendo su alcuni box auto e schiacciando i due Operai che stavano lavorando all’interno del cestello. Uno dei due versa in gravissime condizioni di salute ed è ricoverato in rianimazione ma anche le condizioni del secondo appaiono molto serie anche se è cosciente. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno effettuato tutti i rilievi. Spetterà a loro stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Il 2019 è ... Leggi la notizia su anteprima24

