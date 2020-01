Nunzia Borrelli, chi è la concorrente di MasterChef 9 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nunzia Borrelli, chi è la concorrente di MasterChef 9 Nunzia Borrelli è una dei 20 concorrenti di MasterChef 9, il popolare talent di Sky giunto alla nona edizione. Ma chi è Nunzia (per tutti Titti) Borrelli? Si tratta di una signora di 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista. “Amo sperimentare coi colori, giocare con la creatività, stare a contatto con le persone… alla fine il lavoro dell’estetista è un lavoro artigiano, dove l’estro è fondamentale. Un po’ come quello dello chef…”. Tutto quello che c’è da sapere su MasterChef 2019 Passione, quella per la cucina, che Nunzia ha ereditato dalla famiglia: “Mia mamma cucina, mia nonna cucina, le mie zie cucinano… a tutti noi piace mangiare!”, ha detto la concorrente di MasterChef 9. “Amo la cucina tradizionale, ma mi piace anche sperimentare e assaggiare sapori nuovi: ... Leggi la notizia su tpi

CorriereUmbria : Masterchef 9, le anticipazioni della puntata del 2 gennaio: ecco chi sono i 20 concorrenti del talent show di cucin… -