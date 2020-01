Nick Gordon, ex della figlia di Whitney Houston, è morto a 30 anni per overdose (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nick Gordon, ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, sarebbe morto per overdose. Lo conferma People che ha raccolto le prime dichiarazioni di Jack Walker, fratello del 30enne scomparso mercoledì 1 gennaio 2020 in Florida. “Siamo devastati” ha dichiarato provato “la sua morte lascia un vuoto nel cuore dei familiari e degli amici. La vita di Nick non è stata facile. Sono grato che Dio mi abbia concesso di trascorrere un breve momento con lui prima che morisse e di avergli potuto tenere la mano”. Secondo il Daily Mail, Gordon avrebbe subito un arresto cardiaco provocato da un’overdose di droga prima di essere ricoverato nella terapia intensiva di un ospedale in Florida, dov’è morto. La morte raccontata dal fratello di Nick Gordon Walker ha riversato in un post pubblicato su Facebook la disperazione provocata dalla morte improvvisa del fratello. Prima del decesso, è riuscito a ... Leggi la notizia su forzazzurri

