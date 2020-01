Nancy Brilli in passato ho dato uno schiaffo a Paolo Virzì (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo al programma “Vieni da me” ha avuto come ospite l’attrice Nancy Brilli e durante l’intervista ha raccontato come è diventata attrice: “Squitieri mi chiese se volevo fare un film e dissi ‘sì’ perché volevo andare a vivere da sola e quel film me lo permise”. Quella pellicola permise alla Brilli circa cinque milioni delle vecchie lire acquisendo indipendenza grazie a quel compenso. A quanto pare tuttavia il regista Paolo Virzì, non aveva preso molto bene la sua scelta di fare televisione: “Paolo era sparito e mi disse ‘Il mio è un piccolo film, tu vai il sabato sera da Pippo Baudo. Diedi uno schiaffo a Paolo Virzì… una pizza… e sì, che maleducata … perché mi aveva detto che era colpa mia e che volevo fare la bella in televisione, per cui non potevo fare un film serio e io mi sono mortalmente offesa. E poi non ci ho ... Leggi la notizia su musicaetesti.myblog

