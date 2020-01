Milano, Francesco ha perso la vita poco dopo essere stato ricoverato in ospedale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una vicenda davvero terribile è accaduta il trenta di dicembre a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Un ragazzino di soli dodici anni, chiamato Francesco, ha perso la vita poco dopo essere arrivato in ospedale. Per lui, nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere. Un evento terribile, che ha sconvolto i familiari della giovane vittima e tutti i loro amici. Nessuno ancora oggi, riesce a credere a quanto accaduto. In base alle informazioni che sono state rese note, il ragazzino è arrivato all’ospedale in gravi condizioni, a causa di un’occlusione intestinale e sin da subito i dottori hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarlo. Nonostante tutto il lavoro, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo essere arrivato. I genitori, poco ... Leggi la notizia su bigodino

