LIVE Calciomercato, DIRETTA 2 gennaio: trattative e affari. Ibrahimovic ha firmato! Kulusevski resta a Parma fino a giugno (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il contratto è stato firmato e depositato in Lega Calcio, durata di 6 mesi. 17.55 JUVENTUS – Il Parma dice no al prestito di Pjaca, Kulusevski rimarrà in Emilia fino a giugno. Niente da fare per la Juventus, che avrebbe voluto lo svedese sin da subito. 17.30 GENOA – Visite mediche per Mattia Destro, prossimo al trasferimento dal Bologna al Grifone. 17.05 MILAN – Ibrahimovic a Casa Milan per la firma. Lo svedese ha scelto la maglia numero 21. 16.45 JUVENTUS – Visite mediche completate al JMedical per Dejan Kulusevski, ora si aspetta soltanto la firma. 16.17 JUVENTUS – Ufficiale: Mattia Perin ritorna al Genoa! Il portiere azzurro torna a vestire la maglia del Grifone, dove era stato tra il 2013 e il 2018. Operazione conclusa in ...

