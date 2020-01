Incidente Roma, Barbara Palombelli su Facebook: “Anche io passavo con il rosso, basta ipocrisie” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incidente Roma, Barbara Palombelli su Facebook: “basta ipocrisie” Non si arrestano le polemiche dopo l’Incidente di Corso Francia, a Roma, in cui hanno perso la vita due 16enni: questa volta è la giornalista Barbara Palombelli a dire la sua attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. La moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli è tornata sulla vicenda ripercorrendo le sue bravate adolescenziali e, al tempo stesso, criticando l’atteggiamento dei genitori moderni, colpevoli, secondo la conduttrice di Forum, di privare ai figli l’ebrezza delle “sfide classiche”. “Torno, da antropologa e da persona spero non ipocrita, al tema di queste settimane – scrive la Palombelli sul suo profilo social – Ero una scellerata, correvo in moto senza l’età e senza casco, passavo col rosso, con i miei cugini scendevamo in ... Leggi la notizia su tpi

stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Latina si rallenta all'altezza di Via Macedonia #luceverde #Lazio - ippolitasantare : Incidente corso Francia, Pietro Genovese dal pm: «Era verde, non le ho viste» -