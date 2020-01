Dakar 2020: tutti i piloti italiani al via. Cerutti e Gerini le punte, speranze di alta classifica ridotte (Di giovedì 2 gennaio 2020) Prosegue il conto alla rovescia in vista della partenza della Dakar 2020, che scatterà ufficialmente domenica 5 gennaio da Jeddah. La 42ma edizione del Rally Raid più affascinante e famoso al mondo si disputerà per la prima volta in Arabia Saudita, dopo dieci anni consecutivi in Sud America, dunque si profila una gara molto interessante ed insidiosa per i 347 equipaggi iscritti nelle categorie auto, moto, quad, camion ed SSV. Abbastanza nutrita la rappresentanza italiana presente ai nastri di partenza della Dakar 2020, anche se le speranze di alta classifica sono ridotte al lumicino almeno sulla carta. Partiamo dalle moto in cui il Bel Paese potrà contare su nove piloti al via della corsa con qualche ambizione di buon piazzamento in ottica classifica generale. Fari puntati in particolare sui due centauri del team Solarys Racing: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini. Il primo è alla quinta ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Dakar 2020: tutti i piloti italiani al via. Cerutti e Gerini le punte, speranze di alta classifica ridotte - Flyin18T : Dakar, Dakar 2020: ecco come seguirla in tv su Mediaset ed Eurosport - OA_Sport : Dakar 2020: Martin Kolomy costretto al ritiro dopo un pauroso incidente nello shakedown -