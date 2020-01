Codacons-choc: “Tra 10 anni Costiera amalfitana scomparirà” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si preannuncia di grande interesse la conferenza stampa organizzata dal Codacons Campania nella sede salernitana di via Michele De Angelis per le ore 12.30 di sabato 4 gennaio. “Affronteremo diversi temi tra cui quello del destino inesorabile che attende uno dei posti più belli del mondo: la Costiera amalfitana tra dieci anni scomparirà” dice il presidente regionale Codacons prof. Enrico Marchetti, che spiega: “Il Codacons raccoglie ingegneri e geologi per spiegare alla stampa ed all’opinione pubblica cause ed effetti del fenomeno. Già ora contiamo 60 milioni di danni. Tutti i Comuni e i cittadini danneggiati (commercianti, residenti, frequentatori, pendolari) possono aderire all’azione risarcitoria collettiva già lanciata sul sito del Codacons”. Tra gli altri argomenti che saranno trattati il Premio destinato ... Leggi la notizia su anteprima24

