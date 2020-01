Capodanno, il nuovo sballo dei ragazzini è andare in coma etilico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Bollettino da guerra per l’abuso di alcol a Napoli tra i giovanissimi. Tra la notte di San Silvestro e il 1 gennaio ci sono stati ben 21 interventi del 118 per ubriachezza nel capoluogo partenopeo. Adolescenti e giovani sui 20 anni che, per divertirsi la sera, si programmano la sbronza nei minimi dettagli. Si recano nei supermercati per comprare bottiglie di super alcolici e bevono fino a sentirsi male, perdere i sensi o addirittura finire in coma etilico. Si beve per strada, fuori i locali notturni prima di entrare (perché nei locali gli alcolici costano di più) o nelle discoteche per quei giovani che hanno disponibilità economiche elevate. Ad avvertire i sanitari del 118 nella stragrande maggioranza dei casi sono gli stessi amici del malcapitato. Quando gli uomini e le donne del 118 arrivano sul posto si trovano a scene di forte degrado con il ... Leggi la notizia su anteprima24

