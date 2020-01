Campania, Coldiretti: “Pronti a collaborare per la prevenzione della peste suina africana” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Coldiretti della Campania ha avviato in tutti i suoi uffici territoriali una campagna informativa a sostegno dell’iniziativa di prevenzione della ‘peste suina africana’ avviata dalla Regione Campania. Attraverso un apposito avviso, i soci agricoltori della Coldiretti sono invitati a segnalare tempestivamente al numero verde 800232525 la presenza di carcasse di cinghiale, o parti di esse, e di soggetti in evidente stato di sofferenza. Il servizio, attivato grazie alla Protezione Civile della Regione Campania, trasferisce la segnalazione per consentire il tempestivo intervento dei servizi sanitari delle asl e il successivo invio dei campioni prelevati all’Istituto Zooprofilattico di Portici. L’azione si svolge nell’ambito delle attività di prevenzione con la sorveglianza passiva della malattia, attraverso il controllo delle carcasse di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

