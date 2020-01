Bollo auto e canone Rai aboliti nel 2020? Anzi, aumenteranno (almeno il primo) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Brutte notizie per gli italiani: bisognerà continuare a pagare il Bollo auto e canone Rai. Altro che abolite… Secondo quanto riferito da TechnoAndroid per le più odiate tasse potrebbero esserci in programma Anzi degli aumenti tariffari. La ragione risiederebbe nei cambiamenti indrodotti dal legislatore e dal nuovo piano regolatore per l’introduzione del Digitale Terrestre di seconda generazione. La notizia dunque che Bollo auto e canone Rai erano state abolite da giorni gira sui social ma è priva di fondamento. Si tratterebbe, infatti, dell’ennesima fake news ben costruita e fatta rimbalzare da un profilo Facebook all’altro. Bollo auto e canone Rai aboliti nel 2020? Macché, Anzi, aumenteranno (almeno il primo) Purtroppo per gli Italiani il mancato aumento dell’IVA unito ad una generale crisi finAnziaria ha ristabilito i nuovi equilibri, portando delle significative ... Leggi la notizia su urbanpost

