Amore e lavoro: ecco i consigli imperdibili per far funzionare entrambi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non è per niente facile riuscire a trovare l’equilibrio perfetto tra vita lavorativa e quella amorosa. Entrambe sono indispensabili, eppure spesso non si riesce a farle combaciare alla perfezione. Ne è un esempio Dua Lipa che poco fa ha dovuto lasciare il suo ragazzo per via dei concitati impegni lavorativi. «Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua» diceva Confucio, ma come fare quando questo lavoro ti risucchia ogni energia? ecco i consigli dell’esperta. Equilibro tra Amore e lavoro Trovare un equilibrio è già difficile quando entrambi i partner hanno un lavoro, ma quando uno è in carriera ed uno no la cosa può essere ancora più complessa. Sia l’Amore che il lavoro sono aspetti importanti nella vita di tutti, ma come farli combaciare alla perfezione? Elena Benvenuti è una psicanalista e psicoterapeuta che ha risposto a ... Leggi la notizia su velvetgossip

_Carabinieri_ : «Amore mio, lo sai che lavoro fa il tuo papà, non è vero?» «Certo! Fa il carabiniere! Ha una divisa bellissima, con… - cuocobarese : RT @GiorgiaMeloni: Buon 2020! Che sia per ciascuno di voi un anno di lavoro, amore, gioia e serenità… e magari con un nuovo Governo che fac… - Sig_raInGriggio : RT @Una_Gioia_Mai: Se desiderate un lavoro vi auguro di essere assunti. Se volete essere amati spero che il 2020 vi porti l'amore. Se amate… -