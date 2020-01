VIDEO Dominio norvegese nella 10 km femminile del Tour de Ski a Dobbiaco: Oestberg si impone su Johaug (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dominio norvegese nella 10 km tc pursuit femminile andata in scena oggi a Dobbiaco (Bolzano) e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo. Ingvild Flugstad Oestberg batte la connazionale Therese Johaug, mentre completa il podio Heidi Weng. Tra le azzurre va a punti Anna Comarella, 29ma, mentre Lucia Scardoni è 37ma. Elisa Brocard si classifica 44ma, infine Caterina Ganz è 46ma. Di seguito il VIDEO del trionfo scandinavo: VIDEO Dominio norvegese nella 10 km femminile del Tour de Ski a Dobbiaco: Oestberg si impone in vola su Johaug giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo Leggi la notizia su oasport

