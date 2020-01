Viadotto sulla statale Appia: la Provincia approva il progetto definitivo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ stato approvato il progetto definitivo per la costruzione di un Viadotto sulla statale 7 Appia per l’ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero e l’asse attrezzato Valle Caudina – Pianodardine. Lo ha stabilito il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria con proprio provvedimento che interviene nei lavori di completamento funzionale della Fondo Valle Isclero. Il progetto mobilita risorse per 120mila Euro. L'articolo Viadotto sulla statale Appia: la Provincia approva il progetto definitivo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

