Uomini e Donne: Giulia e Daniele in crisi? Parla l’ex corteggiatore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Come sta andando la storia d’amore tra Giulia e Daniele? L’ex corteggiatore l’ha fatto sapere attraverso Instagram. Uomini e Donne: crisi tra Giulia e Daniele? Se avete seguito il trono classico di Uomini e Donne sapete che Giulia Quattrociocche ha avuto un percorso un po’ particolare. Non abituata alle telecamere e in difficoltà all’inizio, poi ha approfondito la conoscenza con due corteggiatori: Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Durante una puntata ordinaria Giulia ha deciso di fare la sua scelta all’improvviso. Incalzata più volte da Alessandro a fare quello che si sentiva di fare, Giulia ha ammesso che non poteva più andare avanti perché iniziava a sentire un sentimento forte per Daniele. Il corteggiatore le è andato incontro per abbracciarla e baciarla e per loro sono scesi i tradizionali petali rossi. Tuttavia, entrambi non sono così tanto ... Leggi la notizia su kontrokultura

