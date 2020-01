Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale primo dell’anno 2020 spazio all’informazione ed un morto e 204 feriti il bilancio dei botti di fine anno reso noto dalla polizia dal 2014 non si registravano decessi il numero totale di ferite evidenti un decremento rispetto allo scorso anno quando erano stati 216 sono 38 i feriti ricoverati 43 minorenni che hanno riportato lesioni mentre lo scorso anno erano stati 41 i dati relativi agli risultano in deciso aumento sono 51 rispetto ai 45 dello scorso anno in crescita anche il numero dei denunciati 277 rispetto a 197 se un giovane di cui non si conosce L’identità è morto nella tarda mattinata nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara dove era stato trasportato dopo essere stato trovato con ferite lesioni in una pozza di sangue all’interno di un pianerottolo di una Stabile del cosiddettodi cavallo il complesso di carte dove ... Leggi la notizia su romadailynews

