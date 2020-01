«Tolo Tolo»: com’è l’esordio alla regia di Checco Zalone (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco ZaloneTolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone«Razzista». Checco Zalone si è sentito dire pure questa, quando, alla metà di dicembre, ha rilasciato uno spot dell’imminente Tolo Tolo. Cantava «Immigrato», una ballata ultra-pop, di quelle alla Toto Cutugno, dove le rime stavano nel «fatturato», poi nel «dato». «L’Immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico», gli ha rimproverato, allora, l’ormai tutTologa Heather Parisi. E a nulla, o quasi, sono valse le giustificazioni del comico ... Leggi la notizia su vanityfair

