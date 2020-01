Subito dopo Capodanno la patch di gennaio per 4 Samsung Galaxy: i dettagli disponibili (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nemmeno il tempo di pulire casa dopo il cenone di Capodanno, che possiamo avventurarci già nelle prime patch di gennaio per alcuni Samsung Galaxy in circolazione. Pensare che lo sviluppo software in questo periodo sia riservato solo ai device di fascia alta, come magari avremmo potuto percepire nella giornata di ieri con il nostro ultimo report, sarebbe per forza di cose un errore. Capiamo dunque in quale direzione stiano andando gli sforzi del produttore sotto questo punto di vista. I primi quattro aggiornamenti per i Samsung Galaxy del 2020 Passando ad aspetti più pratici, una fonte come SamMobile ci consente di individuare Subito i quattro Samsung Galaxy per i quali nelle prossime ore avremo l'aggiornamento di gennaio disponibile su larga scala. Mi riferisco ai vari Samsung Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20 e Galaxy A30. Secondo quanto raccolto finora, tutti e quattro i ... Leggi la notizia su optimaitalia

Tommasolabate : Caro prossimo decennio, se è possibile centellina, distribuisci, dosa. Non tutto subito e niente dopo. #amala… - forumJuventus : La Juve vuole portare Kulusevski subito a Torino dopo esserselo assicurato per giugno e offre Pjaca al Parma come r… - gioicaro : RT @fradepal: '... sinonimo di sapienza, genio, armonia, umanità. E’ significativo che, nell’anno che si chiude, abbiamo celebrato Leonardo… -