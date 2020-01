Roberto Bolle – Danza con me: ospiti e anticipazioni stasera in tv su Rai 1 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roberto Bolle – Danza con me: ospiti e anticipazioni stasera in tv su Rai 1 Per celebrare l’inizio del nuovo decennio, questa sera mercoledì 1 gennaio andrà in onda, su Rai 1, la prima puntata della terza edizione di Danza Con me, spettacolo che vede come protagonista il ballerino Roberto Bolle. L’etoile della Danza classica e performer di fama mondiale, ha firmato per il terzo anno consecutivo la direzione artistica dello show, realizzato anche grazie alla partecipazione di numerosi ospiti. Attori, cantanti e ballerini accompagneranno Roberto Bolle in questa nuova ed entusiasmante avventura. La terza edizione di Danza con me sarà condotta da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari, con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti e Alberto Angela nel ruolo di voci narranti. 18 Regali: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Roberto Bolle – Danza con me: ospiti ... Leggi la notizia su termometropolitico

