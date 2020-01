Piogge torrenziali in Indonesia: a Giacarta 9 morti per inondazioni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Piogge torrenziali hanno colpito nelle scorse ore Giacarta, provocando la morte di 9 persone. Il maltempo ha investito con violenza la megalopoli, tanto che migliaia di persone hanno dovuto cercare rifugio. Si sono registrate interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica in molte zone. Alcuni collegamenti ferroviari sono bloccati e uno degli aeroporti della città è chiuso.L'articolo Piogge torrenziali in Indonesia: a Giacarta 9 morti per inondazioni Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

