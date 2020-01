Irene Ferri picchiata da un’edicolante: l’attrice finisce in ospedale con l’ambulanza (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Irene Ferri coinvolta in una rissa a Roma L’attrice Irene Ferri è stata protagonista di una brutta disavventura. La protagonista della fiction di Rai Uno, Pezzi Unici, è finita al Pronto Soccorso dopo una forte lite con un’edicolante della Capitale. Una discussione che ha preso il via con un’aggressione verbale e poi addirittura si sono alzate pure le mani. Sul posto è giunta un’ambulanza per accertarsi che le due donne stessero bene. Come riporta Il Messaggero, lo scontro tra le Ferri e la signora sarebbe accaduto domenica mattina, presso un’edicola in Piazza Risorgimento a Roma. Durante la lite sul luogo erano presenti una decina di persone, infatti sono stati quest’ultimi a chiamare i soccorsi. La prima ricostruzione della rissa Stando alla prima ricostruzione, Irene Ferri e la proprietaria dell’edicola inizialmente hanno avuto un botta e ... Leggi la notizia su kontrokultura

