Incidente mentre vanno al veglione di Capodanno | auto le tampona | muore donna di 35 anni

Incidente Buttrio - tamponata mentre va al veglione di Capodanno : Mirella muore a 35 anni : Incidente mortale la notte di Capodanno a Buttrio, in provincia di Udine: una Fiat Panda con a bordo due donne che stavano andando ad un veglione è stata tamponata da un'Audi guidata da un uomo di 62 anni e nello schianto una delle due amiche è morta. La vittima si chiamava Mirella Candussio e aveva soli 35 anni.Continua a leggere

Incidente mentre vanno al veglione di Capodanno - auto le tampona : morta una donna - l'altra ferita : BUTTRIO (UDINE) - Tragedia nella notte dei 31 dicembre in provincia di Udine. Un terribile Incidente ha spezzato la vita di una donna. In programma il veglione con amici e parenti, ma la loro...

Frosinone - Incidente mortale mentre va alla messa di Natale - Ilaria Lai muore a 26 anni : Una ragazza di 26 anni di Fontana Liri è rimasta uccisa in un incidente stradale la notte di Natale, mentre andava a messa. Ilaria Lai, volontaria della Protezione Civile e laureata in sociologia, era in macchina col padre quando la loro vettura è stata colpita da un’altra automobile; lo schianto nei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce (Frosinone). Uno scontro frontale, violentissimo, che non le ha lasciato scampo. Troppo gravi le ...

Arce tragico Incidente stradale : Ilaria uccisa mentre va alla messa di Natale : Arce tragico incidente stradale nella notte di Natale. Ilaria, 26 anni, studentessa e volontaria della Protezione Civile, è morta dentro alla sua auto, schiacciata dopo essere stata travolta da un’altra vettura che viaggiava ad alta velocità. il terribile incidente è avvenuto nei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce (Frosinone), dove la giovane si stava recando per assistere alla messa di Natale. Arce tragico incidente ...

Incidente ad Arce - 26enne travolta e uccisa mentre andava alla messa di Natale : Arce, ventiseienne volontaria della Protezione Civile morta in seguito a un Incidente. È stata travolta da una macchina mentre andava alla messa di Natale. Una volontaria di 26 anni è rimasta uccisa in un Incidente avvenuto ad Arce. La ragazza si stava recando in chiesa con il padre per partecipare alla messa di Natale quando è stata travolta da una macchina. Arce, ventiseienne morta in seguito a un Incidente stradale. Si stava recando ...

Frosinone - Incidente mortale mentre va alla messa di Natale - Ilaria Lai muore a 26 anni : Una ragazza di 26 anni di Fontana Liri è rimasta uccisa in un incidente stradale la notte di Natale, mentre andava a messa. Ilaria Lai, volontaria della Protezione Civile e laureata in sociologia, era in macchina col padre quando la loro vettura è stata colpita da un'altra automobile; lo schianto nei pressi della chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce (Frosinone).Continua a leggere

Frosinone - Incidente tra due auto accanto alla chiesa : Ilaria muore a 26 anni mentre va alla messa di Natale : Scontro tra due auto: muore mentre va alla messa di Natale. È successo ad Arce, dov?è morta una ragazza di 26 anni Ilaria Lai di Fontana Liri. Lo scontro fra le due auto a pochi...

Pompei - cade e muore mentre pulisce la tomba del marito - i testimoni dell’Incidente giocano a lotto e vincono : Una vicenda singolare che intreccia superstizione e fatalità accaduta guarda caso la notte di Halloween, il 31 ottobre. Il giorno prima infatti, nel cimitero di Pompei, una vedova di nome Antonietta Testa, si era recata a far visita alla tomba del defunto coniuge; nell’atto di pulire la lapide era inciampata e cadendo aveva sbattuto la testa sulla tomba ed era morta. E così il destino sfortunato della donna si era tramutato in una ...

Incidente sul lavoro a Gazzuolo - operaio di 45 anni muore schiacciato mentre manovra una gru : Ennesima morte sul lavoro in Lombardia, questa volta a Gazzuolo in provincia di Mantova. Un uomo di 45 anni è rimasto schiacciato mentre manovrava una gru a ragno nell'azienda di rottamazione di metalli della quale era titolare. La dinamica effettiva dell'Incidente, però, resta ancora da accertare: sul posto, per le indagini, ci sono anche gli operatori dell'Ats Valpadana insieme con i carabinieri.Continua a leggere

Ragazza incinta a cinque mesi ha un Incidente - partorisce mentre è in coma e quando si risveglia trova ad aspettarla il suo bambino : Una Ragazza argentina, Amelia, poliziotta mentre era con alcuni amici è rimasta coinvolta in un incidente automobilistico ed è entrata in coma. Appena è arrivata in ospedale i dottori hanno constatato lo stato del bambino e hanno visto che stava bene e così la gravidanza è continuata anche se la mamma era in coma. Poi, a fine gravidanza nonostante la donna fosse sempre in coma, l’hanno fatta partorire ed è nato il piccolo Cesar. I ...

Incidente Ceggia - Domenico si schianta a 43 anni contro un platano mentre fa l’ultima consegna : Si chiama Domenico Piccolo e ha 43 anni la vittima dell'Incidente mortale verificatosi a Ceggia, in provincia di Venezia, lo scorso 10 dicembre. Nato in Belgio, si è trasferito in Veneto dopo aver vissuto qualche tempo in un comune nei pressi di Reggio Calabria. Titolare di un negozio di frutta e verdura, stava facendo le ultime consegne della giornata quando si è schiantato con la sua auto contro un platano: "Il Signore aveva bisogno di un uomo ...

Incidente d’auto mentre va al lavoro : muore a 35 anni : È morta all’età di 35 anni Elisa Tamburello, vittima di un drammatico Incidente d’auto avvenuto martedì lungo la statale 16, in provincia di Ravenna. La donna, come ogni mattina, si stava recando al lavoro dopo aver accompagnato la figlia a scuola, ma è rimasta incastrata nella sua auto a seguito di un grave Incidente stradale a Longana, frazione di Ravenna. Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiava la donna si è ...

Incidente sul lavoro : cade mentre monta le luminarie - 54enne in ospedale : Tempo di lettura: 1 minutoFaicchio (Bn) – Un Incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Faicchio. Un uomo classe 1965 è stato trasportato all’ospedale Rummo di Benevento, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 54enne stava installando le luminarie natalizie quando la piattaforma utilizzata avrebbe ceduto e si sarebbe ribaltata. L’uomo sarebbe caduto e sarebbe rimasto incastrato, riportando ...

Parma - Incidente a Langhirano : donna muore travolta da un’auto mentre va a prendere il bus : Drammatico incidente stradale sabato mattina a Langhirano, nella provincia di Parma. Una donna di 50 anni è stata investita da un'auto e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in via Roma nei pressi della fermata dell'autobus. Accertamenti in corso da parte della polizia locale e dei carabinieri.Continua a leggere