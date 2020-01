Il primo anno di Bolsonaro non è piaciuto ai brasiliani (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A Capodanno, è un anno che Jair Bolsonaro è presidente del Brasile. Ma arriva al traguardo con un tasso di impopolarità da record: solo il 29 per cento dei brasiliani considera la sua gestione positiva. Nessuno dei suoi immediati predecessori era arrivato a un livello di disistima tanto basso: né Ca Leggi la notizia su ilfoglio

_Carabinieri_ : L’Arma ovunque al vostro fianco per accompagnarvi nel nuovo anno. Saranno 15.000 i #Carabinieri impegnati sulle str… - dchinellato : Per il basket italiano il momento del decennio è in questa foto: @marcobelinelli che nel 2014 diventa il primo ital… - FBiasin : Il primo pensiero, ogni anno, è rivolto agli amici delle Rotonde di Garlasco: 'Forza ragazzi, siete degli eroi'. Buon 2020 a tutti. -