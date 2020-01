Il bilancio del Capodanno: un morto ad Ascoli Piceno, 48 feriti tra Napoli e provincia. Crollato un controsoffitto a Bari (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno, morto un ragazzo ad Ascoli Piceno: stava provando a spegnere un rogo ed è caduto. A Napoli e provincia 48 feriti, altri 4 a Bari per il crollo del controsoffitto di un hotel. Il bilancio del Capodanno presenta il suo conto più salato ad Ascoli Piceno, dove un ragazzo non ancora trentenne ha perso la vita nel tentativo di spegnere un incendio. Capodanno, morto un ragazzo ad Ascoli Piceno: stava provando a spegnere un rogo Stando a quanto appreso, poco dopo la mezzanotte, momento del lancio dei fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno, il ragazzo ha provato a spegnere un rogo causato proprio dai giochi pirotecnici che avevano dato fuoco alla sterpaglia situata in una zona impervia di Colle San Marco. Nel tentativo di spegnere le fiamme il giovane è caduto riportando gravissime ferite che ne avrebbero causato il decesso. Al momento dell’arrivo dei ... Leggi la notizia su newsmondo

