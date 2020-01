Giovane ubriaco cade da quattro metri di altezza subito dopo la mezzanotte: ricoverato in gravi condizioni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) ubriaco, cade da un’altezza di circa 4 metri e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale della Spezia. E’ successo la notte scorsa poco dopo la mezzanotte a Beverino (La Spezia). Il ragazzo, 24 anni di Fermo, ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita lacero contusa alla testa, una contusione toracica, del dorso e una sospetta frattura di una caviglia. Sul posto pubblica assistenza e automedica. Il ragazzo e’ stato trasportato in codice rosso nella shock room del nosocomio spezzino.L'articolo Giovane ubriaco cade da quattro metri di altezza subito dopo la mezzanotte: ricoverato in gravi condizioni Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

zazoomblog : Giovane ubriaco precipita dal viadotto: 18enne lotta tra la vita e la morte - #Giovane #ubriaco #precipita - ketasalelimone : @BLAVCKJADE92s Bresco: ubriaco. Il giovane felsineo ad una richiesta assurda, prontamente risponderà: “cazzo dici s… -