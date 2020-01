Formula 1, il 2019 nel segno di Hamilton e Mercedes. Leclerc il ‘re’ delle pole position (Di giovedì 2 gennaio 2020) I numeri della Formula 1 2019. Dominio di Hamilton e Mercedes. Leclerc il migliore per quanto riguarda le pole position. ROMA – I numeri della Formula 1 2019 premiano Mercedes e Lewis Hamilton. Un dominio completo da parte del team anglo-tedesco che ha confermato la forza in una delle stagioni più semplici sulla carta dopo diversi anni. Red Bul e Ferrari non hanno avuto la forza di contrastare la scuderia iridata e le cifre confermano quanto visto in pista. L’unico a mettere in difficoltà il binomio che ormai vince da anni è stato Charles Leclerc, destinato nei prossimi campionati a riportare la Ferrari dove merita. Il dominio Hamilton-Mercedes Il dominio della Mercedes inizia nelle vittorie in questa stagione. Sono 15 i successi del team iridato (Hamilton 11 e Bottas 4), cinque volte quanto ottenuto da Ferrari e Red Bull fermi a tre. Per la Rossa sono due i primi ... Leggi la notizia su newsmondo

