Trono Classico, Giulio sceglie Giulia e Giovanna diventa tronista? (Di martedì 31 dicembre 2019) La scelta di Giulio al Trono Classico è ormai vicina, ma sul web impazza la notizia secondo cui sarebbe già avvenuta. Novità in vista anche per Giovanna Abate: tutte le novità. Trono Classico, quando viene trasmessa la scelta di Giulio Raselli Il Trono di Giulio Raselli continua ad appassionare migliaia di spettatori e la sua scelta sembra essere vicina. Secondo quello che riporta il Vicolo delle News il tronista sarebbe già arrivato ad una conclusione, e, come ha anticipato lui stesso il 28 dicembre, la sua scelta sarà registrata nel corso della prossima puntata. Il pubblico dovrà pazientare ancora qualche giorno, dal momento che Uomini e Donne tornerà in onda al rientro dalle festività natalizie, dando la priorità al Trono Over, per cui sono attese tantissime novità. Intanto sul web impazza il gossip secondo cui la scelta al Trono Classico sarebbe già avvenuta: ecco tutti i ... Leggi la notizia su velvetgossip

