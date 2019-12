Stefano De Martino fa tremare Belen Rodriguez? Spunta un’altra (Di martedì 31 dicembre 2019) Stefano De Martino tentato da un’altra donna? Belen Rodriguez trema. Il gossip Continuano ad esserci parole sibilline, davvero clamorose su un presunto terzo incomodo nella storia d’amore di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ovvero Diletta Leotta. Come riportato da Nuovo, le due showgirl nelle ultime settimane sono state al centro del gossip per una loro presunta rivalità. Secondo i più maliziosi non si tratterebbe solo di una certa gelosia professionale, ma anche la sfera personale. Stefano De Martino è testimonial di uno dei marchi di abbigliamento intimo di Diletta Leotta, che in breve tempo si è fatta largo nel mondo dello spettacolo grazie alla sua avvenga, simpatia (che sembra essere molto gradita al pubblico) e professionalità. Qualche giorno fa, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato l’ennesimo tapiro a Belen e la showgirl ha lasciato ... Leggi la notizia su lanostratv

infoitcultura : ‘Avranno un altro figlio maschio…’: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriva la rivelazione - Caterin65073100 : RT @marckol8: Ma che ne sa Stefano De Martino...che ne sa... - susypescatore_ : RT @marckol8: Ma che ne sa Stefano De Martino...che ne sa... -