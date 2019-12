Sant’Elia, auto precipita dalla scogliera ma non c’è traccia del conducente: ricerche in corso (Di martedì 31 dicembre 2019) Un'auto è precipitata da una scogliera nella zona di Calamosca a Sant'Elia, Cagliari. A lanciare l'allarme è stato un pescatore dopo aver visto la vettura adagiata sugli scogli in mezzo alle onde del mare. In corso le ricerche dei sommozzatori nelle acque circostanti: non sono stati trovati il conducente né altri passeggeri nella vettura. Leggi la notizia su fanpage

