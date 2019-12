LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. Johaug davanti col brivido tra le donne, attesa per il podio. Tra gli uomini tripletta russa e dominio di Ustiugov (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Quinto posto per Jacobsen a 20″8 da Johaug 15:51 E Andersson per tre decimi impedisce la tripletta norvegese! Chiude a 10″2 da Johaug, e dunque possiamo considerare il podio completo anche se qualche nome importante deve ancora terminare la propria prova 15:49 L’attesa è ora tutta per Andersson, che al km 8 era scesa dietro a Heidi Weng di nove decimi 15:47 24″5 di ritardo per la leader del Tour de Ski, Natalia Nepryaeva, al km 7.1 15:46 Quinta Sadie Bjornsen, a 42″9 tra Diggins e Brennan 15:45 Va a concludere la propria prova Jessica Diggins: l’americana termina in quarta posizione a 35″6 da Johaug 15:44 11″7 di ritardo per Andersson rispetto a Johaug, è più vicino il pericolo di perdere il podio che la testa 15:44 Va sottolineato per Johaug l’aiuto di Tiril Udnes Weng, trovata ... Leggi la notizia su oasport

