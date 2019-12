Iraq,proteste davanti ad ambasciata Usa

Migliaia di manifestanti si sono riuniti fuori dall'Usa a Bagdad e l'hanno attaccata per protestare contro i raid lanciati domenica contro diverse strutture della milizia filo-Iran Kataib Hezbollah al confine trae Siria.Bruciate bandiere americane.Evacuato dall'il personale diplomatico. Le forze di sicurezza sparano lacrimogeni per disperdere la folla. L'operazione contro i miliziani è stata ordinata dal Pentagono per ritorsione ai recenti attacchi missilistici contro interessi americani nell'area.(Di martedì 31 dicembre 2019)