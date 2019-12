Incidenti stradali, morti in calo nel 2019: -2,9 per cento (Di martedì 31 dicembre 2019) morti in calo per gli Incidenti stradali nel 2019. Dati opposti tra strade e autostrade. Aumentano le persone al volante in stato di ebrezza. ROMA – Sono in calo i morti per quanto riguarda gli Incidenti stradali nel 2019. Il dato, pubblicato dai carabinieri e dalla polizia stradale, ha evidenziato un calo dello 2,9% rispetto all’anno precedente. In generale c’è stato un calo per quanto riguarda gli scontri tra vetture (-1,3%). La riduzione delle vittime è dovuto anche dall’assenza di una tragedia come quella del Ponte Morandi. Le persone che hanno perso la vita in quel 14 agosto 2018 erano state comprese tra le vittime degli Incidenti stradali e per questo c’è stato un calo così sensibile dei numeri. La differenza tra strade e autostrade La particolarità di questi dati arriva dalla differenza presente tra strade e autostradale. Sulla viabilità ... Leggi la notizia su newsmondo

