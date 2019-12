Il director di Star Wars Jedi: Fallen Order e l'influenza di Dark Souls nella realizzazione del gioco (Di martedì 31 dicembre 2019) Star Wars Jedi: Fallen Order è stato già paragonato a titoli come Dark Souls, Super Metroid e altre iconiche serie. Ora il director Stig Asmussen ci parla più apertamente delle influenze nella realizzazione del gioco di Respawn in un'intervista con IGN.Alla domanda se il team ha avuto problemi a lanciare un gioco difficile come Star Wars Jedi: Fallen Order, che alcuni descrivono come "Star Wars Dark Souls", Asmussen ha detto: "voglio dire, ci sono un sacco di giochi diversi, ci sono alcuni elementi qui che, forse, sono stati ispirati da un gioco o da un altro. Penso che la cosa su cui ci siamo tutti allineati sia ... l'esperienza non sarà quella che la maggior parte della gente si aspetta da un gioco di Star Wars"."C'è questa idea della magia di Star Wars dove tutto può succedere in modo inaspettato", ha detto Asmussen. "Una volta definito questo punto, è stato abbastanza semplice ... Leggi la notizia su eurogamer

